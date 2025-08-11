پخش زنده
با افزایش قابل توجه شکار و زندهگیری غیرمجاز پرندگان شکاری، کارشناسان و مسئولان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تقویت نظارت و همکاریهای بینبخشی برای حفاظت از این گونههای ارزشمند تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در ماههای اخیر، شکار و زندهگیری غیرقانونی پرندگان شکاری در نقاط مختلف کشور بهشدت افزایش یافته و تهدیدی جدی برای جمعیت این گونههای مهم و ارزشمند زیستی محسوب میشود. این موضوع میتواند تعادل اکوسیستم و تنوع زیستی را به خطر بیندازد.
سازمان حفاظت محیط زیست با هدف مقابله مؤثر با این چالش، نشستی هماندیشی با حضور کارشناسان حیاتوحش، متخصصان پرندگان شکاری، نمایندگان یگان حفاظت و فعالان محیط زیست برگزار کرد. در این جلسه که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، راهکارهای مقابله با برداشت غیرمجاز و حفاظت از پرندگان شاهینسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران در نشست بر اهمیت آموزش تخصصی محیطبانان و نیروهای مرتبط، افزایش کنترل در جادهها و مبادی ورودی و خروجی کشور، و نظارت بر فضای مجازی برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی پرندگان تأکید کردند. علاوه بر این، انجام مطالعات علمی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه همکاریهای بینالمللی از دیگر محورهای مورد توافق بود.
شرکتکنندگان همچنین بر تداوم برگزاری این جلسات و برنامهریزیهای مستمر به منظور حفاظت از جمعیتهای پرندگان شکاری تأکید کردند و از همکاری همه دستگاهها و مردم در این زمینه استقبال نمودند.
سازمان حفاظت محیط زیست از شهروندان میخواهد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه شکار و فروش پرندگان شکاری، موضوع را به یگان حفاظت یا سامانههای مربوطه گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.