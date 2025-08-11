بغداد و تهران با امضای توافق امنیتی و طرح اتصال ریلی فصل تازه‌ای از همکاری راهبردی را آغاز کردند.

امضای توافق امنیتی و طرح اتصال ریلی بغداد و تهران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمد شیاع السودانى نخست‌وزیر عراق، امروز دوشنبه میزبان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی و هیأت همراه بود. این دیدار با هدف تقویت روابط و گسترش همکاری‌های راهبردی میان دو کشور برگزار شد.

السودانی در گفت‌و‌گو با لاریجانی بر عزم جدی بغداد برای توسعه روابط با تهران در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد و موضع اصولی عراق در رد تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود را یادآور شد. وی همچنین حمایت عراق از گفت‌و‌گو میان ایران و آمریکا را اعلام کرد.

در جریان این دیدار، یادداشت تفاهم امنیتی مشترکی میان مشاور امنیت ملی عراق و لاریجانی به امضا رسید که هدف آن تقویت هماهنگی امنیتی در مرز‌های مشترک دو کشور است.

از سوی دیگر، لاریجانی ضمن انتقال پیام سلام رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان به السودانی، بر اراده تهران برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه پروژه اتصال ریلی برای جابه‌جایی مسافران و پیوند با مسیر توسعه و کریدور‌های بزرگ منطقه تأکید کرد.