رئیس هیات امنای ستاد دیه:
۱۸ هزار نفر با جرایم غیرعمد در زندانها حضور دارند
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: اکنون ۱۷ هزار و ۱۲۹ مرد و ۸۶۳ خانم ایرانی بابت ناتوانی در تامین دیون خصوصی ناشی از محکومیتهای مالی یا مطالبه دایر بر دیات غیرعمد در بند بسر میبرند.
سید اسداله جولایی گفت: با وجود تلاشهای گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی، اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه ۱۸هزار نفری قرار دارد.
او ادامه داد: استان تهران با میزبانی از ۲ هزار و ۷۲۲ محبوس در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد و در ادامه این جدول فارس با هزار و ۵۴۲ محکوم و خراسانرضوی با نگهداری از هزار و ۵۳۹ مددجوی غیربزهکار حضور دارند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با تفکیک جنسیت زندانیان جرایم غیرعمد در کشور افزود: از جمعیت تقریباً ۱۸ هزار نفره مددجویان متقاضی کمک از ستاد مردمی دیه ۸۶۳ خانم اغلب سرپرست خانواده هستند که بیشتر بابت فقدان مدیریت درست مالی یا در برخی موارد ضمانتهای نابهجا و در مواردی بلندپروازیهای نامعقول متضرر شده و با وجود تلاشهای فراوان خانوادهها در تامین بخشی از دیه و همچنین ارائه مهلتهای قانونی برخی قضات در تغییر شرایط ریالی پرونده بدون هرگونه سابقه کیفری سر از زندان درآورده و برخی به حکم معادلات مرتبط با تاخیر در تادیه ماهها و سالها در بند گرفتار شدهاند.
کاهش زندانیان بدهکار دیه به ۱۰۹ نفر
جولایی درباره زندانیان بدهکار دیات غیرعمد، گفت: با اصلاحات صورت گرفته در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به موازات آن کاهش رانندگان بدهکار دیههای فوتی و جرحی، امروزه بیشتر مددجویان غیرمالی تحت حمایت ستاد مردمی دیه مرتبط با حوادث کارگاهی یا سوانح شبهعمد قرار دارند که در این خصوص اکنون فقط ۱۰۹ زندانی بدهکار دیه در بند حضور دارند.