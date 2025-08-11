خواب آلودگی عامل افزایش تصادفات در مسیرهای مرزی
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه خستگی و خوابآلودگی عامل افزایش تصادفات نیمهشب در مسیرهای مرزی است، اعلام کرد: از آغاز شروع طرح اربعین تاکنون نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۹ درصدی فوتی ناشی از تصادفات جادهای در مسیرهای منتهی به مرز بودیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار سیدتیمور حسینی در حاشیه بازدید میدانی از مرز مهران و قرارگاه اربعین، تازهترین آمارها و تحلیل شاخصهای ترافیکی طرح ویژه اربعین حسینی را تا روز هفدهم طرح (از ۳ تا ۲۰ مرداد) تشریح کرد.
وی با اشاره به بهبود چشمگیر زیرساختها و رفع گرههای ترافیکی نسبت به سال گذشته، روند تردد زائران را روانتر و بهتر از سال قبل دانست و از زائران خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و به روزهای پایانی موکول نکنند، همچنین با استراحت کامل و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، مسیر بازگشت را طی کنند.
به گفته وی، سامانه سماح تا ساعت ۸ صبح امروز (۲۰ مرداد) تعداد سه میلیون و ۱۳۰ هزار نفر ثبتنام کلی و سه میلیون و ۴۰ هزار نفر ثبتنام قطعی (بیمه) را ثبت کرده است، از این تعداد، ۵۹ درصد آقایان و ۴۱ درصد بانوان هستند، سهم انتخاب مرزها به ترتیب مهران ۵۶ درصد، شلمچه ۲۲ درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه ۷ درصد، هوایی ۳ درصد و مرزهای تمرچین، باشماق و مسیر دریایی هر کدام ۲ درصد است.
سردار حسینی با اشاره به افزایش تقاضا برای مرزهای خسروی، چذابه و باشماق نسبت به سال گذشته گفت: استانهای تهران با ۱۶.۱ درصد، خوزستان ۱۳.۴ درصد، اصفهان ۹.۷ درصد، خراسان رضوی ۸.۹ درصد، فارس ۵.۵ درصد، قم ۵.۲ درصد و کرمان ۳.۷ درصد بیشترین سهم ثبتنام را دارند که روند رشد خوزستان، قم و تهران در ۴۸ ساعت اخیر قابل توجه است.
به گفته وی آمار گذر مرزی از ابتدای طرح تا ساعت ۹ صبح امروز نشان میدهد سه میلیون و ۲۶۰ هزار نفر از کشور خارج شدهاند که سهم مرزها به ترتیب مهران ۴۵ درصد، شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۴ درصد، چذابه ۷ درصد، هوایی ۴ درصد، تمرچین ۲ درصد و باشماق ۱ درصد است.
سردار حسینی تأکید کرد: تقریباً تمام ثبتنامکنندگان سماح از کشور خارج شدهاند و حتی حدود یک درصد بیش از ثبتنام قطعی نیز تردد داشتهایم.
وی افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۶۷۹ هزار نفر وارد کشور شدهاند و یک میلیون و ۵۸۱ هزار نفر، معادل ۴۸ درصد، همچنان در عراق حضور دارند. سهم مرزهای ورود به کشور شامل مهران ۴۲ درصد، شلمچه ۲۹.۲ درصد، خسروی ۹.۸ درصد، چذابه ۷.۸ درصد، هوایی ۶.۵ درصد، تمرچین ۲.۹ درصد و باشماق ۱.۸ درصد است.» روند ورود زائران از ۱۸ مرداد صعودی و روند خروج کاهشی شده، بهگونهای که طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ورود تقریباً دو برابر خروج بوده است.
وی گفت: تردد وسایل نقلیه به پنج استان مرزی در بازه ۱۶ روزه (۴ تا ۱۹ مرداد) امسال، ۵۴ میلیون تردد را ثبت کرده که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است، در این میان، تردد اتوبوس با ۶۹۶ هزار تردد، ۱۴ درصد کاهش یافته و تردد سواری و وانت با ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد، ۵ درصد افزایش نشان میدهد.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: استانهای دارای افزایش تردد عبارتند از کردستان ۲۰ درصد، ایلام ۸ درصد و خوزستان ۲ درصد، همچنین استانهای آذربایجان غربی با ۱۷ درصد کاهش و کرمانشاه با ۷ درصد کاهش، افت تردد داشتهاند.
به گفته سردار حسینی، انباشت وسایل نقلیه در استانهای مرزی از دیروز کاهشی شده است، در بازه ۱۶ روزه، ۷۵۲ هزار دستگاه وارد محدوده مرزها شده که بیشترین رشد تردد سواری و وانت به مرزهای مهران و خسروی و بیشترین رشد تردد اتوبوس به مرز مهران اختصاص دارد.
وی ادامه داد: تا ساعت ۲۴ شب گذشته، انباشت در مرز مهران ۹۶ هزار دستگاه و در مرز خسروی ۳۲ هزار دستگاه بوده است، در این مدت ۷۰ درصد زائران با خودروهای سواری و وانت، ۱۹ درصد با اتوبوس، ۶.۵ درصد با قطار و ۴.۵ درصد با هواپیما به مرزها عزیمت کردهاند.
وی گفت: تصادفات در پنج استان مرزی از ۴ تا ۱۹ مرداد، با ۱۱۶ فوتی، ۹ درصد کاهش و با ۲ هزار ۷۱۸ مجروح، ۱۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، با این حال، آذربایجان غربی با ۲۹ فوتی و ایلام با ۱۴ فوتی، افزایش فوتی نسبت به سال قبل را تجربه کردهاند، بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی به علت عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسیله و انحراف به چپ یا تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: بیشترین زمان وقوع این تصادفات بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ (۲۳ درصد)، ساعت ۲۰ تا ۲۴ (۲۲ درصد) و ساعت ۸ صبح تا ۱۲ (۲۱ درصد) بوده و سهم ساعت ۲۴ تا ۴ بامداد نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشته که عمدتاً به علت خستگی و خوابآلودگی است، واژگونی سهم بالایی در نوع برخورد دارد و راههای فرعی با ۹ درصد افزایش و کامیونها با ۱ درصد افزایش در تصادفات نقش داشتهاند.