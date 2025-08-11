پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری دومین جشنواره موسیقی محلی با عنوان «عاشیقلار بایرامی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید محمدرضا جوادی با تأکید بر اهمیت حفظ و انتقال میراث گرانبهای موسیقی عاشیقی به نسلهای آینده، از هنرمندان و علاقهمندان این حوزه دعوت کرد تا آثار خود را در این رویداد فرهنگی و هنری ارزشمند به نمایش بگذارند.
او هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج و معرفی موسیقی عاشیقی به عنوان یکی از شاخصترین هنرهای سنتی استان همدان، ایجاد بستری برای همکاریهای فرهنگی بین هنرمندان و معرفی اساتید برجسته این حوزه برای انگیزهبخشی به نسل جوان عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را طبق شرایط مندرج در فراخوان به صورت فایل تصویری با کیفیت به همراه تکمیل فرم مشخصات به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
سید محمدرضا جوادی افزود: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریور امسال در نظر گرفته شده و جشنواره در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان کبودراهنگ برگزار میشود.