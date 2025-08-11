جوانان و نوجوانان تکابی در ۴۹ پایگاه تابستانی بسیج در سطح شهر و روستا‌های تکاب با برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و ورزشی اوقات فراغت خود را سپری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با بیان اینکه فعالیت ۴۹ پایگاه تابستانی غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان آغاز شده است افزود: جوانان و نوجوانان تکابی در ۴۹ پایگاه تابستانی بسیج در سطح شهر و روستا‌های تکاب با برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و ورزشی اوقات فراغت خود را سپری می‌کنند.

کرامتی گفت: تقویت باور‌های دینی و سیاسی نوجوانان و جوانان و همچنین ارتقاء سطح آگاهی و علمی جوانان و نوجوانان در ابعاد فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و مذهبی از اولویت‌های کلاس‌های غنی سازی اوقات فراغت ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در پایگاه‌های تابستانی است.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب، حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه تکاب و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه همراه تنی چند از روحانیون و پرسنل سپاه از پایگاه‌های غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان روستا‌های قینرجه و انگورد این شهرستان بازدید و از روند اجرای کلاس‌ها و مهارت‌های جوانان و نوجوانان روستایی آشنا شدند.

در این بازدید هدیه‌ای به نوجوان قاری قرآنی آقای محمد انعامی در روستای قینرجه اهدا شد.