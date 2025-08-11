به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همه ساله و در آستانه اربعین حسینی، عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) از سراسر میهن اسلامی و کشور‌های مسلمان؛ برای تقرب به بارگاه ملکوتی سرور و سالار شهیدان و شرکت در مراسم جهانی اربعین، توشه را ه بر می‌دارند و عازم سرزمین نینوا می‌شوند.

این زائران با هر وسیله و امکان سفر، خود را به مرز‌های کشور می‌رسانند تا در روز اربعین در کربلا باشند و با حضور در مراسم اربعین، با امام شهید خود تجدید پیمان کنند.

زائران مازندرانی هم همچون دیگر زائران این سفر بزرگ، با دل و جان عازم سفر اربعین حسینی شدند.

کمیل رمضانی خبرنگار صداوسیمای مرکز مازندران که امسال هم موفق شد عازم سفر اربعین شود در راه سفر به عراق، گزارشی ارسال کرده که با هم می‌بینیم: