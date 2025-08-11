همایش دوچرخه سواری ویژه خردسالان، نونهالان و نوجوانان در بیضا در حال برگزاری است.

استقابل کودکان و نوجوانان بیضا از همایش دوچرخه سواری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجتبی زارع مسئول برگزاری همایش دوچرخه سواری در شهر بیضا گفت: هر شب همایش دوچرخه سواری ویژه جوانه‌های ساکن شهرک سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی شهر بیضا برگزار می‌شود.

او افزود: این برنامه ابتدا با ۱۰ نفر آغاز شد و اکنون تعداد شرکت کنندگان به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد و هر شب رو به افزایش است.

مجتبی زارع ادامه داد: در برگزاری این همایش که مورد استقبال خانواده و جوانه‌های شهر بیضا قرار گرفته است علاوه بر اداره ورزش و جوانان این شهرستان، جمعی از خیرین پلیس راهور نیز همکاری دارند.

مسئول برگزاری همایش دوچرخه سواری شهر بیضا بیان کرد: از آنجایی که این برنامه مسابقه نیست، شرکت کنندگان بدون استرس و در کمال رفاقت و دوستی با هم به رقابت می‌پردازند و در پایان به قید قرعه هدایایی بین شرکت کنندگان توزیع می‌شود.

سرهنگ هادی سجادیان رئیس پلیس راهور شهرستان بیضا نیز با تمجید از برگزارکنندگان این برنامه مفرح ورزشی گفت: برگزاری این برنامه، کاری فرهنگی است که علاوه بر ایجاد شور و نشاط در بین شرکت کنندگان باعث دوری آنها از فضای مجازی نیز می‌شود.

او ادامه داد: ما از این برنامه حمایت می‌کنیم و هر شب برای تامین امنیت و برقراری نظم این همایش با برگزارکنندگان همکاری داریم.

رئیس پلیس راهور شهرستان بیضا افزود: با برپایی این همایش تعداد زیادی از جوانه‌های شهر بیضا که پیش از این با موتور حرکات نمایشی خطرناک همچون تک چرخ زدن را انجام می‌دادند این کار را رها کرده و به ورزش دوچرخه سواری می‌پردازند.