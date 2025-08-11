به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، احمدکاظمی از آزادی ۱۲ نفر از محکومان جرائم مالی شهرستان با کمک خیرین دیار سیدجمال و تقبل ۸۲۸ میلیون تومان کمک خبر داد و گفت: این اتفاق مثبت در قالب پویش به عشق امام حسین می‌بخشم و از ابتدای ماه محرم اجرا شده است.

او تصریح کرد: در یک سال اخیر و با سخاوتمندی مردم نوع دوست اسدآباد، آماری درخشان در کمک به آزادی و تأمین هزینه خانواده‌های زندانیان ثبت شده است به گونه ای در دو جشن گلریزان اخیری که برگزار کرده ایم، مبلغی افزون بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده است که آماری خیره کننده در غرب کشور محسوب می شود.

رئیس دادگستری اسدآباد همچنین از بخشش ۶ محکوم به قصاص در سال جاری نیز خبر داد و گفت: در سطح کشور و شهر‌هایی از لحاظ جمعیتی مشابه، کمتر شهرستانی موفق به ثبت این آمار شده است.

او در خصوص وضعیت طلاق در شهرستان نیز گفت: باید اعلام کنیم برخلاف افکار عمومی دلیل اصلی این حادثه تلخ خانوادگی در اسدآباد، عوامل اقتصادی نبوده و عوامل دیگری همچون عدم شناخت مهارت‌های زندگی از دلایل اصلی طلاق در این شهرستان است.

کاظمی گفت: انتظارات بیجا، نفوذ بیش از حد شبکه‌های اجتماعی به لایه‌های زندگی زوج‌ها در سایه عدم آموزش، اعتیاد و دلایل مشابه از دیگر دلائل اصلی طلاق در اسدآباد است.