مردم روستا‌های بخش نوبران ساوه، با پذیرایی از زائرین اربعین در موکب امام رضا(ع)، عشق و ارادت خود را به امام حسین(ع) ابراز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر اجرایی این موکب گفت: شعبه دوم موکب امام رضا(ع) به میزبانی اهالی روستا‌های بخش نوبران در کیلومتر ۷۰ آزادراه ساوه-همدان برپا شده است.

صادقی افزود: موکب امام رضا(ع) در نهمین سال فعالیت خود برای اولین سال در شعبۀ دوم خود در مسیر رفت میزبان زائرین اربعین است.

در این موکب علاوه بر پذیرایی از زائرین در سه وعده، برنامه‌های فرهنگی همچون اقامه نماز جماعت، غرفه‌های آموزش و حفظ جزء ۳۰ قرآن و محل بازی و نگهداری از کودکان و نوزادان زائرین پیش بینی شده است.