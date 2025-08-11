بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حیدر سوسنی در جمع فعالان رسانه با گرامیداشت یادونام شهدای امنیت بابیان اینکه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، وقوع جرایم خشن و سرقت در استان به طور محسوسی کاهش یافته و آمار کشفیات پلیس فراتر از شاخص کشوری بوده است، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون وقوع مجموع سرقتهای مهم در استان ۱۴ درصد و سرقتهای خرد ۱۰ درصد کاهش یافته که در مجموع نشاندهنده کاهش ۱۲ درصدی کل سرقتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی افزود: در حوزه جرایم خشن در سرقت مسلحانه ۴۵ درصد، سرقت با عنف ۱۱ درصد و مجموع جرایم خشن ۴۱ درصد کاهش یافته و سرقت از بانک و طلافروشی، آدمربایی و گروگانگیری نیز در سال جاری صفر بوده است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین وقوع تیراندازی در استان ۳۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده و آمار شرارت در چهار سال گذشته در استان بوشهر صفر بوده که این استان را در این شاخص در جایگاه آخر کشور قرار داده است.
وی بیان داشت: از سوی دیگر، ۹۷ درصد جرایم خشن در استان کشف شده که این رقم بالاتر از شاخص کشوری بوده که ۷۵ درصد است.
سردار سوسنی با اشاره به کاهش ۴۱ درصدی آمار قتل در استان گفت: سال گذشته تا این زمان ۲۲ مورد قتل ثبت شده بود که امسال این رقم به ۱۳ مورد رسیده همچنین در مجموع ۱۴ فقره قتل کشف شده که یک مورد مربوط به سال گذشته بوده و آمار کشفیات دراین زمینه به ۱۰۸ درصد رسیده است.
وی از کشف ۲۹۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون خبرداد و افزود: در همین زمان بیش از یکهزار و ۶۰۰ خردهفروش و معتاد جمعآوری شدند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا گفت: امسال تا کنون بالغ بر ۲.۵ هزار میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۱۸ درصد رشد نشان میدهد.
وی ادامه داد: همچنین در همین مدت یکهزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف شد، که به دلیل ساماندهی نشدن کالاهای ملوانی، همچنان تردد این خودروها ادامه دارد که علاوه بر خسارت اقتصادی، تلفات جانی نیز برای رانندگان و مأموران به دنبال داشته است، اما در صورت ساماندهی کالاهای ملوانی، بخش قابل توجهی از مشکل تردد خودروهای شوتی برطرف خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین از اجرای طرحهای گسترده مقابله با جرائم و قاچاق در سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۸۱ باند مجرمانه شناسایی و متلاشی، ۶۵ نفر محکوم تحت تعقیب دستگیر، و ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است.
وی افزود: در راستای اجرای احکام قضایی، ۶۵ محکوم تحت تعقیب شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند.
سردار سوسنی اظهار کرد: همچنین با هدف مقابله با سرقت، ۱۹۰ خریدار اموال مسروقه که با علم به مسروقه بودن، اقدام به خرید این اموال کرده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.
وی ادامه داد: در این مدت، ۸۲ باند مجرمانه مرتبط با سرقت و جرائم خشن شناسایی و متلاشی شد و ۱۶۶۲ معتاد و ۳۰۴ خردهفروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان به کشفیات قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۲۳۹ هزار و ۸۴۹ لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شد. همچنین ۱۳۷ پرونده کلان قاچاق، هر یک به ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان، تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی از اجرای ۱۷ مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد و افزود: در این طرحها ۴۶۴ قاچاقچی دستگیر، ۳۵۴ دستگاه خودرو توقیف و انواع کالای قاچاق کشف شد.
سردار سوسنی همچنین گفت: امسال تا کنون ۱۸ هزار و ۴۶ تبعه بیگانه غیرمجاز از استان طرد شدهاند که نسبتبه مدت مشابه پارسال افزایش ۱۹۲ درصدی داشته است.