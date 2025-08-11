کاهش ۴۱ درصدی جرایم خشن در استان بوشهر

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: جرایم خشن در حوزه‌های مختلف از جمله سرقت مسلحانه و عنف، تیراندازی و قتل از ابتدای امسال تا کنون کاهش ۴۱ درصدی داشته است.