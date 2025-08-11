مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی گفت» با توسعه طرح فیبر نوری، ظرفیت استان از ۶۲ هزار پورت(درگاه ) موجود به ۱۰۰ هزار پورت تا پایان شهریور ماه سال جاری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی در نشستی با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری «تنها راهبرد کلیدی نجات جامعه» است، گفت: ایجاد این زیرساخت، مسیر تحقق شهر هوشمند را هموار می‌کند.

بهمن اسمعیل‌زاده اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران ایجاد شبکه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکار‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده و به‌زودی بستر ارتباطی از کابل مسی به فیبر نوری تغییر خواهد یافت؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، از سرقت کابل‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته فرصت مهمی برای بسترسازی فیبر نوری در استان از دست رفته است، افزود: ارومیه در این حوزه به‌شدت عقب‌مانده و برای جبران تأخیر‌ها نیازمند کار شبانه‌روزی هستیم.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی اعلام کرد: تاکنون ۶۲ هزار پورت فیبر نوری در استان ایجاد شده که ۳۴ هزار پورت آن مربوط به ارومیه است و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان شهریور به ۱۰۰ هزار پورت برسد.

اسمعیل‌زاده ادامه داد: آذربایجان‌غربی پس از تهران بیشترین تعداد سایت‌های همراه اول را دارد و با ۱۸۲۰ سایت، سهم قابل توجهی در توسعه ارتباطات کشور ایفا می‌کند. به گفته وی، ۵۲ درصد بانک‌ها و کسب‌وکار‌های استان بر بستر فیبر نوری فعالیت می‌کنند که این استان را پس از قم در جایگاه دوم کشور قرار داده است.

وی همچنین از نبود محدودیت پهنای باند در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار مشترک خانگی و سه هزار و ۸۰۰ مشترک تجاری از خدمات فیبر نوری استفاده می‌کنند و تعداد سیم‌کارت‌های همراه اول فعال در استان به حدود ۴ میلیون شماره می‌رسد.