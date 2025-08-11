بارش باران امروز در برخی مناطق و شهر‌های خراسان شمالی پس از تجربه دوماه تابستان بسیار داغ، هوای لطیف بهاری وخوشحالی را به اهالی این استان هدیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دیروز نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس پایش شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد (SPEI) در بازه ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴، مجموع ۹۹.۷ درصد از مساحت استان درجاتی از خشکسالی را تجربه می‌کند.

اما امروز با بر اساس شمالی شدن جریانات هوا بارش باران در فاروج، شیروان، بجنورد و روستا‌های اطراف، اهالی این مناطق را خوشحال کرد.

همچنین بارش باران سیل را روانه سد شیرین دره و سد چندیر که از کم آبی رنج می‌بردنند روانه کرد.

بارش باران در روستای مرزی سنجد شیروان هم سیل به راه انداخت و این بارش نعمت الهی اهالی روستای رستم آباد وقلعه صفا در فاروج را خوشحال کرد.

بارندگی شدید همراه با طوفان و جاری شدن سیلاب در محل آبنمای سولی دره که باعث بسته شدن جاده روستا‌های اطراف (تازه قلعه، داشلی قلعه، یوقان برج، آدینه قلی و سوخسو انقلاب) با مرکز بخش غلامان شد.

اما اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با توجه به فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری همرفتی وزش باد شدید، بارش باران، در پاره­‌ای از نقاط رگبارباران و رعدوبرق را پیش بینی کرده و در مورد صاعقه، احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیل ها، احتمال بارش تگرگ هشدار زرد صادر کرده است.

بر اساس پیش بینی هواشناسی این سامانه بیشتر در مناطق نیمه­ شمالی و مرکزی؛ در پاره ­ای از نقاط شهرستان­های راز­و­جرگلان، مانه، سملقان، بجنورد، شمال شهرستان­‌های شیروان، اسفراین، گرمه و جاجرم را در بر می‌گیرد

هواشناسی کاربردی:

توصیه‌های کشاورزی، حمل و نقل جاده‌ای و سلامت و انرژی:

آسیب به سازه­‌های موقت و سست، کاهش دید، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس تا ناسالم برای همه.

اجتناب از حضور کودکان، افراد سالخورده و گروه ­های حساس در فضای باز.

اجتناب از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز.

اطمینان از استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه ­ها و سازه­های موقت، عدم توقف و پارک خودرو در حاشیه درختان کهنسال و سازه ­های سست.

عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها.

لایروبی کانال‌ها و آب­روها.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی هم گفت: بارندگی‌های شدید همراه با طوفان موجب آبگرفتگی معابر شهری در شهرستان‌های شیروان، فاروج و راز و جرگلان شد و در عین حال، امید تازه‌ای به بهبود ذخایر آبی سد‌های استان بخشید.

علی گودرزی گفت: بارش‌ها از عصر امروز در اغلب نقاط استان آغاز شد و در سه شهرستان شیروان، فاروج و راز و جرگلان شدت بیشتری داشت. این بارندگی‌ها در برخی مناطق با طوفان و وزش باد شدید همراه بود که باعث آبگرفتگی معابر، کندی عبور و مرور و ایجاد روان‌آب در مناطق روستایی شد.

وی افزود: در محدوده سد چندیر شهرستان راز و جرگلان، بارش‌ها با طوفان شدید همراه بود و این منطقه که مدت‌ها با کاهش چشمگیر ذخایر آبی مواجه بود، اکنون شاهد روان‌آب‌هایی است که می‌تواند بخشی از کمبود مخزن را جبران کند. امیدواریم با ادامه بارش‌ها، ذخیره آب سد‌های استان به وضعیت بهتری برسد.