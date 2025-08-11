پخش زنده
موکب برونمرزی اباصالح المهدی شهرستان اقلید به زائران حسینی در کربلای معلی خدمت رسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این موکب یکی از دو موکب برون مرزی شهرستان اقلید است که از چند روز پیش از اربعین حسینی در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع در خیابان میثم تمار کربلای معلی بر پا شده است.
موکب برونمرزی اباصالح المهدی شهرستان اقلید روزانه به بیش از هزار و ۵۰۰ زائر حسینی خدمات رسانی میکند.
تیم خادمان این موکب متشکل از مردم اقلید با تلاش شبانهروزی، وعدههای غذایی گرم و خدمات درمانی را در طول مسیر پیادهروی اربعین به زائران حسینی ارائه می کنند.
فعالیت این موکب تا دو روز پس از اربعین در کربلای معلی ادامه دارد و پذیرای زائرین حسینی است.