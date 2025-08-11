پخش زنده
فرمانده انتظامی صومعهسرا گفت: ۲ تن و ۵۰۰ کیلو گرم شکر قاچاق در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان، در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با اشاره دریافت خبری مبنی بر حمل مقداری شکر قاچاق توسط ۱ دستگاه خودروی نیسان در شهر صومعهسرا و بررسی موضوع توسط پلیس خبر داد و گفت : ماموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات در این زمینه و احراز صحت موضوع با هماهنگی قضائی از این خودرو بازرسی کردند.
وی از کشف ۵۰ کیسه شکر قاچاق به مقدار ۲ تن و ۵۰۰ کیلو گرم در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی صومعهسرا گفت : متهم ۴۰ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.