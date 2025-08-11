به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ مهدی میرزایی گفت: موتور سواران متخلفی که با حرکات نمایشی و خطرآفرین که در معابر و خیابان موجب برهم زدن امنیت و آرامش اجتماعی مردم می‌شوند، برخورد و موتور سیکلت آنها توقیف می‌شود.

او افزود: آن دسته از موتور سوارانی که دارای کلاه ایمنی هستند، به صورت ساعتی توقیف، اما موتور سیکلت سوارانی که اقدام به حرکت نمایشی و خطر آفرین و تک چرخ زدن می‌کنند، بر اساس قانون به علت نداشتن کلاه ایمنی یک هفته و چنانچه موضوع تکرار شود به مدت یک ماه توقیف می‌شود.

سرهنگ میرزایی استفاده از کلاه ایمنی را تنها وسیله نجات جان موتور سواران دانست و تأکید کرد: چنانچه موتورسواری کلاه ایمنی ندارد از این وسیله استفاده نکند.