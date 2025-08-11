به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی امانی در تشريح اين خبر بيان کرد: در پی وقوع يک فقره سرقت مشاعات ساختمانی در کوهدشت، موضوع در دستور کار ماموران پليس اين شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کوهدشت با انجام رصدهای اطلاعاتی ۲ سارق را شناسايی و با هماهنگي قضائی طی عملياتی ضربتی آنان را در مخفيگاهشان دستگير کردند.

سرهنگ امانی در پايان با بيان اينکه متهمان جهت سير مراحل قانونی به مراجع قضائي معرفي شدند، خاطرنشان کرد: سارقان تاکنون به ۶ فقره سرقت مشاعات ساختماني اعتراف کرده و تحقيقات بيشتر از آنان ادامه دارد.