پرداخت کمک معیشتی به بیش از ۵۰۰ خانواده آسیب دیده از جنگ
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج گفت: با تلاش دستگاهها، حدود چهار هزار قاب شیشه، پنجره نصب شده و کمک معیشتی به بیش از ۵۰۰ خانواده آسیب دیده از جنگ رژیم صهیونیستی در این شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مهدی مهرور روز دوشنبه در نشست شورای اداری کرج با بیان اینکه عملیات زیباسازی، رنگآمیزی جداول و بهسازی معابر انجام شده تا امید و نشاط به منطقه بازگردد گفت: در حادثه بمباران دوم تیر از همان ساعات اولیه همه دستگاهها وارد عمل شدند و تاکنون خسارت ۷۲۹ خانواده و خسارت حدود ۵۰۰ خودرو ارزیابی شده است.
فرماندار ویژه کرج همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس تا ۳۰ شهریور، خواستار آمادهسازی فضای شهری و برگزاری مراسم درخور شهدا، ایثارگران و رزمندگان شد.
وی با تاکید بر مدیریت ناترازی آب و برق، افزود: همه دستگاهها موظف هستند امکانات خود را برای کمک به اداره برق و آب در اختیار بگذارند. صرفهجویی، فرهنگسازی و اطلاعرسانی در این حوزه ضروری است و رسانهها، بهویژه صداوسیما، باید نقش فعالتری ایفا کنند.
فرماندار ویژه کرج به طرح ساماندهی گردشگری و توسعه عمران محور کرج - چالوس نیز اشاره کرد و گفت: این محور یکی از اولویتهای شهرستان است و باید با همکاری دستگاههای محیطزیست، منابعطبیعی، راهداری و گردشگری، زمینه توسعه گردشگری و بومگردی در روستاها فراهم شود.
وی با اشاره به طرح های هفته دولت، خواستار تسریع در تکمیل ورزشگاه انقلاب، بیمارستان سیدالشهدا و کمالشهر شد.
مهرور بر لزوم بهبود کیفیت خدمات به اربابرجوع در همه دستگاهها تاکید کرد و افزود: هیچ نارضایتی از نحوه برخورد با مردم پذیرفتنی نیست و کارکنانی که مستقیما با مردم در ارتباط هستند باید با صبر، سعهصدر و احترام پاسخگو باشند.
مهرور با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه هستند و در همه بحرانها و رویدادها، در کنار مردم و مسوولان ایفای نقش میکنند. از تلاشهای شبانهروزی همه خبرنگاران شهرستان کرج صمیمانه تشکر میکنم و برای آنان آرزوی موفقیت دارم.