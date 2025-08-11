پخش زنده
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام هدفمند رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن خبرنگاران فلسطینی در غزه را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیامی اعلام کرد: کشتار روزنامهنگاران فلسطینی در غزه به دست اسرائیل، از طریق حمله به چادر آنها، «نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی» است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود: اسرائیل باید به همه غیرنظامیان، از جمله روزنامهنگاران، احترام گذاشته و از آنها محافظت کند، ما خواستار دسترسی فوری، ایمن و بدون مانع همه روزنامهنگاران به غزه هستیم.
در عین حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان نیز در واکنش به شهادت خبرنگاران شبکه الجزیره در شهر غزه تاکید کرد: ارتش رژیم صهیونیستی میکوشد حقیقت را بکشد و نابود کند، اما هرگز موفق به این کار نخواهد شد.
«آیرین خان» در گفتوگو با شبکه الجزیره، حملات رژیم صهیونیستی به خبرنگاران در غزه را بخشی از سیاست هدفمند برای خاموش کردن صدای حقیقت دانست و تصریح کرد: خبرنگارانی که جنایات این رژیم را در غزه افشا میکنند، به طور مستقیم هدف قرار میگیرند و شمار خبرنگاران شهید در این جنگ بیش از هر منازعه دیگری در جهان است.
رسانههای فلسطینی بامداد امروز دوشنبه از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی «الشفا» در شهر غزه و شهادت جمعی از خبرنگاران از جمله دو خبرنگار شبکه الجزیره خبر دادند. تعداد شهدای خبرنگار الجزیره تاکنون به پنج نفر افزایش یافته است.
دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه اعلام کرد: تعداد شهدای خبرنگار که تاکنون در جنگ نسلکشی در نوار غزه توسط ارتش این رژیم به شهادت رسیدند به ۲۳۷ نفر رسیده است.