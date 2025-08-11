به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران زیر ۲۳ سال در مرحله نهایی روز نخست لیگ جوانان ملت‌های آسیا (Fiba ۳x۳ Youth Nations league ۲۰۲۵) به مصاف تیم مغولستان رفت. ایران با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ این دیدار را واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی روز نخست این مسابقات دست یافت.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار نخست به مصاف چین رفتند و با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند. در دومین دیدار مقابل ژاپن با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ تیم حریف را شکست دادند.