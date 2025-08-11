سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به افزایش چشمگیر تقاضا برای بازگشت زائران اربعین حسینی از کشور عراق، به زائران توصیه کرد: زمان بازگشت خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که با ازدحام و محدودیت خدمات فرودگاهی در نجف اشرف و بغداد مواجه نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: براساس روند هر ساله در روز‌های پایانی مراسم اربعین، حجم بازگشت زائران و پرواز‌های خروجی از عراق به ایران به اوج می‌رسد و این امر می‌تواند موجب طولانی شدن زمان انتظار و کاهش کیفیت خدمات شود. بر همین اساس، توصیه می‌شود زائران گرامی بلیت رفت و برگشت خود را همزمان تهیه کرده و بازگشت را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

این سازمان یادآوری کرد: باتوجه به پایین‌تر بودن نرخ بلیت رفت (به فرودگاه نجف و بغداد) در روز‌های کم‌ترافیک (۲۳ تا ۲۶ مردادماه) تهیه بلیت یک‌طرفه در این بازه زمانی می‌تواند مشکلاتی را برای زائران در تهیه بلیت برگشت ایجاد کند.

سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تاکید کرد: با همکاری شرکت‌های هواپیمایی داخلی، همه ظرفیت و توان خود را برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران سیدالشهدا (ع) به‌کار گرفته و همچون سال‌های گذشته در کنار آنان خواهد بود.