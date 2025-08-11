هواشناسی گلستان تا پایان هفته افزایش ابر ،رگبار پراکنده و وزش باد در استان پیش بینی کرد.

پیش بینی افزایش ابر ،رگبار پراکنده و وزش باد تا آخر هفته در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان تا پایان هفته افزایش ابر ،رگبار پراکنده و وزش باد در استان پیش بینی کرد.

ملیحه معقولی همچنین احتمال آبگرفتگی برخی معابر و بالا آمادن آب رودخانه ها را پیش بینی کرد.