پخش زنده
امروز: -
وزارت خارجه ارمنستان متن کامل «توافقنامه ایجاد صلح» میان این کشور و جمهوری آذربایجان را منتشر کرد؛ سندی که بر شناسایی متقابل مرزها، احترام به تمامیت ارضی، عدم طرح دعاوی ارضی در آینده و ایجاد روابط دیپلماتیک تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه ارمنستان متن «توافقنامه ایجاد صلح و روابط بین دولتی» میان این کشور و جمهوری آذربایجان را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد.
بر اساس این توافق که ۱۷ بند دارد، ۲ طرف با تأکید بر ضرورت برقراری صلحی عادلانه، جامع و پایدار در منطقه و با استناد به منشور سازمان ملل، «اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه میان دولتها» (۱۹۷۰)، «سند نهایی هلسینکی» (۱۹۷۵) و «اعلامیه آلماتی» (۱۹۹۱)، متعهد به ایجاد روابط بر پایه اصول حسن همجواری شدند.
مطابق ماده نخست این توافق، ۲ کشور تأیید کردهاند که مرزهای میان جمهوریهای شوروی سابق بهعنوان مرزهای بینالمللی کشورهای مستقل شناخته شده و باید مورد احترام قرار گیرد. دو طرف همچنین بر شناسایی و احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزها و استقلال سیاسی یکدیگر تأکید کردهاند.
در ماده دوم، طرفین تصریح میکنند که هیچگونه ادعای ارضی نسبت به یکدیگر ندارند و در آینده نیز چنین ادعاهایی مطرح نخواهند کرد و متعهد میشوند اقدامی در جهت تضعیف تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی طرف مقابل انجام ندهند.
بر اساس مواد بعدی، ارمنستان و جمهوری آذربایجان متعهد به عدم توسل به زور یا تهدید به زور علیه یکدیگر (ماده سوم)، عدم مداخله در امور داخلی طرف مقابل (ماده چهارم) و برقراری روابط دیپلماتیک ظرف مدت تعیینشده پس از تبادل اسناد تصویب توافق (ماده پنجم) شدهاند.
ماده ششم توافق امضا شده بین ۲ کشور همچنین بر آغاز مذاکرات کمیسیونهای مرزی برای تعیین و علامتگذاری مرز مشترک تأکید دارد و ماده هفتم مقرر میکند که هیچ نیروی نظامی متعلق به طرف ثالث در مرز مشترک مستقر نشود. همچنین، تا زمان تکمیل فرایند مرزبندی، اقدامات اعتمادساز و امنیتی دوجانبه اجرا خواهد شد.
در ماده هشتم، ۲ کشور متعهد میشوند با اشکال مختلف تعصب، نفرت نژادی، جداییطلبی، افراطگرایی خشونتآمیز و تروریسم مقابله کنند. ماده نهم نیز به موضوع اشخاص مفقود یا ناپدیدشده در جریان درگیریهای مسلحانه اشاره دارد و طرفین را به تبادل اطلاعات و همکاری با سازمانهای بینالمللی برای شناسایی سرنوشت این افراد و بازگرداندن بقایای آنان ملزم میکند.
بر اساس ماده دهم، ارمنستان و جمهوری آذربایجان میتوانند در حوزههای اقتصادی، ترانزیتی، زیستمحیطی، بشردوستانه و فرهنگی توافقنامههای دوجانبه منعقد کنند. ماده یازدهم تصریح میکند که این توافق حقوق و تعهدات طرفین ذیل سایر معاهدات بینالمللی را نقض نمیکند.
مواد دوازدهم تا پانزدهم به مواردی، چون اجرای کامل توافق، ایجاد کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای مفاد، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات احتمالی و لغو و مختومه کردن تمامی دعاوی و شکایات دوجانبه پیش از امضای توافق در مراجع مختلف اختصاص یافته است.
طبق ماده شانزدهم، توافقنامه پس از تکمیل مراحل داخلی و تبادل اسناد اجرایی میان دو کشور لازمالاجرا خواهد شد و مطابق ماده هفدهم، این سند در سه نسخه به زبانهای ارمنی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم شده که همه نسخ از اعتبار برابر برخوردارند، اما در صورت اختلاف تفسیری، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
متن کامل توافقنامه در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه ارمنستان منتشر شده است.