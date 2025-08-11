به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با رسانه ژاپنی تاکید کرده که ایران در ازای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «محدودیت‌هایی بر توسعه هسته‌ای را برای مدت معینی می‌پذیرد» و تهران می‌تواند به عنوان بخشی از یک «توافق برد-برد و عادلانه» با محدودیت‌های موقت بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود موافقت کند.

به گزارش کیودو، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به دلیل اختلاف قابل توجه بین ایالات متحده که خواستار پایان غنی‌سازی اورانیوم است و ایران که مخالف آن است، متوقف شده است. همچنین در آستانه ششمین دور رایزنی‌ها به میانجیگری عمان، ایران تحت حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که ایالات متحده هم بعدا با بمباران سه تاسیسات هسته‌ای ایران به آن پیوست.

طبق ادعای این گزارش، ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به ۶۰ درصد افزایش داد که به سطح ۹۰ درصد برای تسلیحات هسته‌ای نزدیک می‌شود، اما تخت‌روانچی میزان کاهش سطح غنی‌سازی را مشخص نکرد. او بار دیگر امتناع خود را از پذیرش توقف غنی‌سازی اورانیوم تکرار کرد و آن را «منتفی» خواند.

تخت‌روانچی در ادامه گفت‌و‌گو با کیودو گفت: «ایران می‌تواند در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های غنی‌سازی انعطاف‌پذیر باشد، اما نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی با توقف غنی‌سازی موافقت کند، زیرا این امر ضروری است و ما باید به خودمان تکیه کنیم، نه به وعده‌های توخالی. ساده و واضح است؛ اگر ایالات متحده بر غنی‌سازی صفر اصرار داشته باشد، پس ما هیچ توافقی نداریم.»

تخت‌روانچی با بیان اینکه ایالات متحده «با تظاهر به گفت‌و‌گو، ما را فریب داد»، گفت که ایران «آماده گفت‌و‌گو» با ایالات متحده است، اما «ایالات متحده باید روشن کند که آیا واقعاً به گفتگوی برد-برد علاقه‌مند است یا به تحمیل اراده خود».

معاون وزیر خارجه ایران خواستار پاسخگویی در مورد دلایل حمله «به منظور ایجاد گفت‌وگویی صادقانه» شد و گفت اگرچه دریافت غرامت از بابت حملات متجاوزانه، پیش‌شرط مذاکرات آینده نیست، اما این موضوع در طول مذاکرات مطرح خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفت: «حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران غیرقانونی بود و خسارات جدی به بار آورد. ما کاملاً حق داریم که درخواست غرامت کنیم.»

معاون وزیر خارجه ایران اشاره کرد که تهران از طریق یک کشور واسطه به ارتباط با ایالات متحده ادامه می‌دهد، اما هیچ اشاره‌ای به زمان از سرگیری مذاکرات نکرد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه ایران گفت: «برای ادامه مذاکرات، واشنگتن باید تضمین کند که در صورت از سرگیری مذاکرات، دوباره به ایران حمله نخواهد کرد.»

تخت‌روانچی بار دیگر تأکید کرد که محدود کردن برنامه موشکی ایران «منتفی» است.

با وجود تشدید تنش‌ها، تخت‌روانچی گفت که کانال‌های دیپلماتیک از طریق واسطه‌ها همچنان باز است. او گفت «ایران آماده گفت‌و‌گو با ایالات متحده است»، اما هشدار داد که تهدیدات جدید آمریکا با دفاع قاطع رو‌به‌رو خواهد شد.

تخت‌روانچی همچنین خط و نشان تروئیکای اروپا و مهلت آنها تا پایان ماه اوت در رابطه با مکانیسم ماشه را «یک‌جانبه» خواند، اما تمایل تهران برای ادامه مذاکرات با قدرت‌های اروپایی را تأیید کرد.

او تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران «صلح‌آمیز باقی خواهد ماند» و تهران آماده است تا با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل برای تضمین بازرسی‌های ایمن و شفاف، از جمله در تأسیسات آسیب‌دیده در حملات اخیر، مطابق با دستورالعمل‌های جدیدی که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق خواهد شد، همکاری کند.

ایران بار‌ها گفته است که فعالیت‌های هسته‌ای آن برای اهداف غیرنظامی مانند تولید انرژی و تحقیقات پزشکی است، در حالی که قدرت‌های غربی مدت‌هاست که ادعا می‌کنند که این کشور به دنبال توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای است و ماه ژوئن هم، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده دست به تحرکات متجاوزانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران زدند که با پاسخ کوبنده ایران طی «وعده صادق ۳» و هدف گرفتن منافع آمریکا در قطر مواجه شد و در نهایت آتش‌بس به طرفین متجاوز، تحمیل شد.