خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی
واگذاری تجهیزات خدماتی به مواکب روستایی در سیستان و بلوچستان
تجهیزات خدماتی به ۱۹ موکب روستایی برای خدمات رسانی به زوار حسینی واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این تجهیزات شامل خودروی آتش نشان آب سردکن و مخازن ذخیره آب است که بیش از ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
امسال زائران کشور پاکستان از تردد زمینی به ایران برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی منع شدند. موکبهای مختلفی برای استقبال از زائران در پایانههای مرزی ریمدان و میرجاوه برپا شده است، اما
اینبار خدمت جنس دلتنگی به خودت گرفت
در آستانه اربعین حسینی خادمین مواکب و زائرین حسینی با انتشار تصاویری حضور و خدمت رسانی به زائران را روایت میکنند