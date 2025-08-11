تجهیزات خدماتی به ۱۹ موکب روستایی برای خدمات رسانی به زوار حسینی واگذار شد.

واگذاری تجهیزات خدماتی به مواکب روستایی در سیستان و بلوچستان

واگذاری تجهیزات خدماتی به مواکب روستایی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این تجهیزات شامل خودروی آتش نشان آب سردکن و مخازن ذخیره آب است که بیش از ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.