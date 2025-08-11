تمدید مهلت ثبتنام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه
مهلت ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، به اطلاع متقاضیان این آزمون میرساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۵/۲۰) برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز سهشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ نسبت به ثبتنام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، برای ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
این آزمون برای جذب متقاضیان سه رشته مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی روز جمعه ۱۸ مهرماه سال جاری برگزار میشود.