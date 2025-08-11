خراسان رضوی ،بالاترین سرانه واریزی حامیان برای فرزندان در کشور
واریز ماهانه ۳۶ میلیارد تومان به حساب ایتام در خراسان رضوی
بیش از ۲۲۰ هزار حامی ایتام در خراسان رضوی ماهانه ۳۶ میلیارد تومان به حساب فرزندان زیر پوشش واریز میکنند.
رضا سلمآبادی افزود: خراسان رضوی با بالاترین سرانه واریزی حامیان برای فرزندان ، رتبه اول کشور را دارد .
وی در خصوص حمایت کمیته امداد در زمینه تحصیل دانشآموزان عنوان کرد: طرح منحصربهفرد مشهد مهربان با همکاری سازمان اجتماعی-فرهنگی شهرداری مشهد، شهرآرا و کمیته امداد اجرا میشود که لیست دانشآموزان بازمانده از تحصیل از آموزش و پرورش دریافت و حمایتهای لازم برای ادامه تحصیل آنها انجام میشود.