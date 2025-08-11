به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: در طرح اکرام ۱۲ هزار فرزند یتیم و ۳۸ هزار فرزند محسنین، در مجموع ۵۰ هزار نفر تحت پوشش داریم.

رضا سلم‌آبادی افزود: خراسان رضوی با بالاترین سرانه واریزی حامیان برای فرزندان ، رتبه اول کشور را دارد .

وی در خصوص حمایت کمیته امداد در زمینه تحصیل دانش‌آموزان عنوان کرد: طرح منحصر‌به‌فرد مشهد مهربان با همکاری سازمان اجتماعی-فرهنگی شهرداری مشهد، شهرآرا و کمیته امداد اجرا می‌شود که لیست دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل از آموزش و پرورش دریافت و حمایتهای لازم برای ادامه تحصیل آنها انجام میشود.