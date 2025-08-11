فرمانده انتظامی دلفان از توقيف ۲ دستگاه وانت نيسان و کشف ۳ هزار و ۷۵۰ ليتر سوخت فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ بهروز بازوند در تشريح جزئيات اين خبر بيان کرد: ماموران پليس آگاهي انتظامي شهرستان دلفان با همکاری ادارات مربوطه حين کنترل خودرو هاي عبوری در محورهای مواصلاتی به هرسين به ۲ دستگاه وانت نيسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وي افزود: مأموران در بازرسی از اين خودرو ۳۷۵۰ ليتر گازوئيل فاقد مجوز و خارج از چرخه قانونی توزيع، کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان اظهار کرد: رانندگان ۲ خودرو پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

سرهنگ بازوند در پايان با تأکيد بر برخورد قاطعانه پليس با قاچاق کالا و سرمايه هاي ملی، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق از مأموريت هاي مهم و مستمر پليس در جهت رشد و شكوفايی اقتصاد كشور است و شهروندان مي توانند در صورت اطلاع از فعاليت قاچاقچيان، مراتب را هر چه سريعتر از طريق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.