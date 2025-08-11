مدیرکل صنعت، معدن وتجارت گلستان از الزام ثبت موجودی برنج انبار‌ها و کارخانه‌های شالیکوبی در سامانه جامع انبار‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ درویشعلی حسن زاده در جلسه تنظیم بازار استان تاکید کرد : علاوه بر برنج ، موجودی کالاهای اساسی هم باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود.

او همچنین افزود: در این جلسه مقرر شد جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین و توزیع گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد برنامه ریزی لازم را داشته باشند.