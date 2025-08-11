پخش زنده
با هدف کنترل و پیشگیری از طغیان آفت ملخ، مبارزه شیمیایی در دو کانون اصلی در شهرستان چایپاره انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی چایپاره میگوید: ملخ حشره ایست از رسته بند پایان با نام علمی کایلی فریا که ۱۱ هزار نوع ملخ وجود دارد.
خانم زینالی میافزاید: در این شهرستان ۳ نوع ایتالیایی مراکشی و نوع بومی شناسایی شده است که میتوانند به مزارع گندم جو و آفتابگردان خسارت وارد کنند.
ملخها مراتع باز بدون مزاحم را برای زاد آوری و تخم ریزی انتخاب میکنند
نجفی رئیس اداره منابع طبیعی چایپاره در این خصوص میگوید: در این شهرستان ۷۶ هزار هکتار مرتع وجود دارد که ۱۰ مکان مختلف میتوانند کانون زاد و ولد ملخها باشند، اما دو کانون ایلان دوز و دالی دوز از کانونهای مهم طغیان ملخها هستند.
مبارزه شیمیایی با آفت ملخ در این شهرستان در ۲ کانون مهم انجام میشود.
دادگر مدیر جهاد کشاورزی چایپاره میگوید: مبارزه شیمیایی با آفت ملخ در دو کانون ایلان دوز و دالی دوز آغاز شده و این مبارزه ادامه خواهد داشت.
امسال در یک هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی مبارزه با آفت ملخ انجام شده است.