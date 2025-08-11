به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بحران منابع آب زیرزمینی و نوسانات اقتصادی دو چالش اساسی بخش کشاورزی استان است و تغییر الگوی کشت بر مبنای توجیه اقتصادی و سازگاری با کم آبی ضروری است.

دکتر مجید جعفری، ضمن اشاره به شرایط ویژه کشور و تنش‌های اقلیمی، شکل‌گیری نگاه مشترک در بخش کشاورزی را مستلزم تحلیل کارشناسی مسائل این حوزه دانست.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی خراسان رضوی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان، حوزه‌ای راهبردی محسوب می‌شود و بخش عمده درآمد‌های روستایی نیز از همین محل تامین می‌گردد، اظهار کرد: استان ما در بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه‌های اول تا سوم کشور را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بحران آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه در کشاورزی استان است، خاطرنشان کرد: حدود یک متر در سال کاهش سطح آب‌های زیرزمینی را در کشور شاهد هستیم که در دشت‌های کلیدی استان این چالش به وضوح مشهود است.

وی افزود: تکیه ما در خراسان رضوی عمدتا بر حوزه آب زیرزمینی است و در حال حاضر با مشکل جدی در چاه‌ها مواجه هستیم.

جعفری بیان کرد: راندمان آبیاری کشاورزی در خراسان رضوی همچنان پایین است و با وجود تلاش‌های صورت گرفته، به سطح برنامه‌ریزی شده در حوزه آب نرسیده‌ایم.

وی شرایط نامطلوب بارندگی و اقلیم، شامل بارش‌های کاهشی و دمای بالاتر از میانگین کشوری را نیز مزید بر علت دانست و تاکید کرد که خراسان رضوی بیشترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دومین مشکل عمده حوزه کشاورزی را اقتصاد کشاورزی دانست و گفت: تولید با زحمت فراوان و با در نظر گرفتن بهره‌وری انجام می‌شود، اما نحوه ورود محصول به بازار و ساماندهی آن، نیازمند توجه است.

وی با اشاره به کمبود سامانه‌های هوشمند در حوزه کشاورزی افزود: در کشت قراردادی هنوز در ابتدای راه هستیم، در حالی که این موضوع می‌تواند تولید را هدفمند و الگو‌های کشت را تصحیح کند.

جعفری به نوسان و نبود ثبات قیمت نهاده‌ها و محصولات اشاره کرد و گفت: با وجود پوشش مناسب در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی، هنوز بسیاری از محصولات ما بدون فرآوری از دست کشاورز خارج می‌شود که این یک حلقه مفقوده است.