در مراسمی با حضور شهردار منطقه ۱۳ و جمعی از مدیران شهری، از خانواده‌های معزز شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین یک شهید مدافع حرم، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر محمد نوری، در دیدار با خانواده شهدای معزز جنگ ۱۲ روزه با اشاره به نقش برجسته خانواده‌های معزز شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: این نشست صمیمانه، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی، ارتباط، هم‌فکری و بررسی موضوعات و مسائل خانواده‌های شهداست و در منطقه ۱۳ همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به شما عزیزان بسیج شده است.

در پایان، ضمن رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخگویی به مسائل و موضوعات خانواده شهدا، شهردار منطقه ۱۳، لوح‌های تقدیر به پاس صبر و ایثار این عزیزان در دفاع مقدس۱۲ روزه اهدا کرد.