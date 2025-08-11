دو سانداکار ایران با پیروزی مقابل حریفانشان به فینال بازی‌های جهانی چنگدو راه یافتند.

ووشو بازی‌های جهانی چنگدو؛ راهیابی ریگی و باقرزاده به مرحله نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های جهانی که به میزبانی چین و در چنگدو برگزار می‌شود، ووشوکاران ایران در بخش ساندا (مبارزه) و در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش مردان و در وزن ۸۵ کیلوگرم، محمدرضا ریگی که ابتدا نماینده کلمبیا را از پیش‌رو برداشته بود، توانست رقیب اسپانیایی را در دو راند متوالی شکست داده و جواز حضور در فینال را به دست آورد. وحدان الحسین از مصر حریف ریگی در فینال است.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سهیلا منصوریان که پیش از این سالومه یائل از سوئیس را شکست داده بود، مقابل نماینده چین در دو راند متوالی شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند تا باز هم مغلوب نماینده‌ای از چین شود. وی فردا برای کسب نشان برنز به میدان می‌رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، یاسمن باقرزاده سانداکار جوان کشورمان که روز گذشته نماینده برزیل را مغلوب کرده بود، رقیبی از برمودا را شکست داد و فینالیست شد تا در فینال با رقیب قدرتمندی از چین مصاف دهد.

مبارزات فینال و رده‌بندی، فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود.

ووشوکاران ایران، پیش از این و در بخش تالو (اجرای فرم) توسط شاهین بنی‌طالبی به مدال طلا دست یافتند.