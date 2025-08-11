به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان‌غربی در نشست با اصحاب رسانه گفت: با توسعه طرح فیبر نوری، ظرفیت استان از ۶۲ هزار پورت(درگاه ) موجود به ۱۰۰ هزار پورت تا پایان شهریور ماه امسال خواهد رسید.

بهمن اسمعیل‌زاده، با تأکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری تنها راهبرد کلیدی نجات جامعه است، افزود: ایجاد این زیرساخت، مسیر تحقق شهر هوشمند را هموار می‌کند.

اسمعیل‌زاده اظهارکرد: شرکت مخابرات ایران ایجاد شبکه فیبر نوری برای منازل و کسب‌ و کار‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده و به‌زودی بستر ارتباطی از کابل مسی به فیبر نوری تغییر خواهد یافت، اقدامی که علاوه بر ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، از سرقت کابل‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

وی، با اشاره به اینکه درچهار سال گذشته فرصت مهمی برای بسترسازی فیبر نوری در استان از دست رفته است، گفت: ارومیه در این حوزه به‌شدت عقب‌مانده و برای جبران تأخیر‌ها نیازمند کار شبانه‌روزی هستیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی افزود: تاکنون ۶۲ هزار پورت فیبر نوری در استان ایجاد شده که ۳۴ هزار پورت آن مربوط به ارومیه است و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان شهریور به ۱۰۰ هزار پورت برسد.

اسمعیل‌زاده تصریح کرد: آذربایجان‌غربی پس از تهران بیشترین تعداد سایت‌های همراه اول را دارد و با یکهزار و ۸۲۰ سایت، سهم قابل توجهی در توسعه ارتباطات کشور ایفا می‌کند.

وی گفت: ۵۲ درصد بانک‌ها و کسب‌وکار‌های استان بر بستر فیبر نوری فعالیت می‌کنند که این استان را پس از قم در جایگاه دوم کشور قرار داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان‌غربی، همچنین از نبود محدودیت پهنای باند در استان خبر داد و اضافه کرد: درحال حاضر ۲۵ هزار مشترک خانگی و سه هزار و ۸۰۰ مشترک تجاری از خدمات فیبر نوری استفاده می‌کنند و تعداد سیم‌کارت‌های همراه اول فعال در استان به حدود چهار میلیون شماره ‌رسیده است.