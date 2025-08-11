معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه مصادف با بیست و دوم مرداد به دلیل موج شدید گرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مهدی فراهانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، با اعلام این خبر گفت: با توجه به موج شدید گرما و افزایش دما در استان، کارگروه ناترازی انرژی با هدف مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی کلیه دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان البرز را در روز چهارشنبه تصویب کرد.

وی با بیان اینکه تعطیلی شامل بانک‌ها نیز میشود ولیکن برخی شعب کشیک بانک‌ها فعال خواهند بود افزود: این تصمیم شامل مراکز امدادی، اورژانس و آتش‌نشانی نمی‌شود و این مراکز به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، در ادامه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در شرایط ویژه جوی، از هم استانی‌های عزیز درخواست کرد تا با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، زمینه استفاده عادلانه همگان از این نعمت خدادادی را فراهم آورند.

وی همچنین اعلام کرد که رسیدگی به کلیه پرونده‌ها در واحد‌های قضایی استان طبق روال معمول انجام خواهد شد و این تعطیلی تأثیری بر روند امور قضایی نخواهد داشت.

به گفته وی این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده در پی افزایش مصرف ناشی از گرمای هوا صورت گرفته است.