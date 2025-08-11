به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم قدردانی از بانوان قهرمان استان در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور (شیراز) در سالن دوومیدانی استاد باغبانباشی مشهد برگزار شد.

بانوان دو و میدانی کار خراسان رضوی هفته گذشته با کسب مقام قهرمانی در مسابقات کشوری (شیراز)، افتخاری دیگر برای استان رقم زدند. این موفقیت در حالی به دست آمد که پیش‌تر، تیم دختران نوجوان استان نیز عنوان قهرمانی کشور را کسب کرده بود.

در جریان این مراسم، ورزشکاران و مربیان ضمن قدردانی از حمایت‌های هیئت دوومیدانی در زمینه برگزاری مسابقات، تأمین امکانات و فراهم کردن شرایط مطلوب برای اعزام‌ها، به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و توضیح شرایط تمرینات خود پرداختند.