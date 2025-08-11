مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم با اشاره به پیش بینی ۱۸۰ دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین حسینی، از آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل استان در زمان اوج بازگشت زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدحسن کلهری با اشاره به ادامه طرح اربعین بر اساس زمان بندی تا پایان ماه صفر گفت: بخش قابل توجهی از فروش بلیط به صورت اینترنتی انجام شده است و ۱۸۰ دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین حسینی پیش بینی شده است.

وی از افزایش زوار حسینی در مراجعه به مرز‌ها در مقابل کاهش ۲۶ درصدی اعزام زائرین سید و سالار شهیدان از طریق ناوگان اتوبوس رانی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: امسال با اجرای پویش نذر سفر با هدف مدیریت سفر و استفاده از خودرو‌های شخصی، تعداد بیشتری از هم استانی‌ها با وسایل شخصی به مرز‌ها مراجعه کردند.