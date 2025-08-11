معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی: کلیه ادارات، مؤسسات دولتی و خصوصی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان به استثناء دستگاه‌های خدمات‌رسان با استفاده از ظرفیت بخشنامه دورکاری،چهارشنبه تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی و با توجه به تداوم روند فعلی مصرف انرژی (به خصوص برق) و به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قطع برق خانگی بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط اضطرار استان و موافقت استاندار مرکزی و در راستای حمایت از بخش کشاورزی و صنعت، چهارشنبه تعطیل اعلام شد.

لزوم صرفه‌جویی حداکثری در مصرف برق و افزایش ناترازی تولید، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی و خصوصی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان (درمانی و بخش خدماتی اعم از واحد فوریت‌های ۱۳۷ و عمرانی شهرداری‌ها، بخش‌های امداد شرکت‌های توزیع برق، گاز، آب و ارتباطات سیار و نیز مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک) با استفاده از ظرفیت بخشنامه دورکاری، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ تعطیل خواهند بود.

در صورت نیاز شبکه بانکی به فعالیت بانک‌ها، فقط تا سقف پنج درصد از کل شعب هر بانک منوط به رعایت حداکثری صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق و آب، امکان حضور و فعالیت را خواهند داشت.

واحدهای دارای مجوز خاص از جمله مدیریت امور حراست، ادارات حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (در شبکه بانکی) از اجرای این بند مستثنی هستند.

فعالیت کلیه تالارهای بورس و کارگزاری های مربوطه، کلیه بیمه‌ها و نمایندگی‌های مربوطه در تاریخ مذکور ممنوع است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمع‌های تجاری بزرگ را تا نیمه شهریورماه سال جاری اجرا نمایند.

انتظار می‌رود ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساعات کار اداری و همچنین خاموشی سامانه‌های روشنایی و رایانه‌ها در پایان وقت اداری و نیز سامانه‌های برودتی یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، اقدام شود.