۱۲۹ موکب از خراسان رضوی امسال در مسیر‌های نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد توسعه و عتبات عالیات خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از موکب سلسله الذهب نیشابور مستقر در محور نجف به کربلا و دیگر مواکب خراسان رضوی گفت: از این تعداد ۱۵ موکب در کربلا، ۱۴ موکب در کاظمین و سامرا و بقیه در نجف و مرز مهران مشغول خدمت‌رسانی هستند.

سردار غلامرضا احمدی، افزود: راهپیمایی اربعین یک حرکت تمدنی است که دشمن به شدت از گسترش آن هراس دارد.

رئیس ستاد عتبات خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های سفر اربعین گفت:با ورود جمعیتی معادل کل جمعیت عراق، طبیعی است که برخی کمبود‌ها در تأمین آب، برق و امکانات وجود داشته باشد، اما این کاستی‌ها در برابر عظمت این رویداد ناچیز است.