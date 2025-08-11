پخش زنده
زبالههای رها شده در حاشیه جادهها به یکی از بزرگترین چالشهای محیط زیست کشور تبدیل شده است. پویش ملی پاکسازی جادهها با مشارکت فعالان و مردم برای بهبود این وضعیت آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت :زبالههای پلاستیکی و نخالههای ساختمانی بیشترین سهم را در این آلودگیها دارند و این وضعیت، زیباییهای طبیعی و خاطرات سفرهای مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
فعالان محیط زیست و صاحبنظران حوزه مدیریت پسماند، ضمن تأکید بر مردمی بودن این پویش، نقش مهم تشکلهای مردمنهاد و رسانهها را در گسترش مشارکت و موفقیت آن برجسته کردند.
این حرکت جمعی، گامی مؤثر برای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در کشور به شمار میآید.