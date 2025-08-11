به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پویا آریاخواه در حاشیه آخرین تمرین تیم والیبال جوانان که امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) با حضور اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون برگزار شد، اظهار داشت: بچه‌ها تقریبا پنج ماه در اردو بودند و من دو ماه با بزرگسالان بودم و تمریناتم را آنجا انجام دادم. بچه‌ها آمادگی تقریبا ۹۰ درصدی دارند و امیدوارم بتوانیم از عنوان قهرمانی والیبال ایران در جهان دفاع کنیم.

قطر پاسور تیم والیبال جوانان در مورد حضور در تیم بزرگسالان و کار با پیاتزا، گفت: از همه بچه‌ها در تیم بزرگسالان کوچکتر بودم که از تجربیاتشان و علم پیاتزا استفاده کردم. به نظرم پیاتزا یکی از بهترین مربیان دنیا است.

آریاخواه در مورد تمرین امروزش با پیاتزا، افزود: تمرینات قبل از بازی بود و داشتیم سرویس تمرین می‌کردیم و پیاتزا اشکالاتم را برطرف می‌کرد.

بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم جوانان ایران فردا (سه‌شنبه ۲۱ مرداد) تهران را به مقصد چین ترک می‌کند تا اردوی یک هفته‌ای قبل از شروع مسابقات در این کشور داشته باشد.