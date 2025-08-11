به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک و خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از پروژه در حال احداث مرکز جامع سلامت شهر کمیجان بازدید و بر تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل هرچه سریع‌تر این مرکز برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم تأکید کرد.

با هدف بررسی چالش‌ها، ارتقاء امکانات و ترسیم چشم‌انداز آینده ورزش شهرستان و بیان دغدغه‌ها و مشکلات توسط رؤسای هیئت‌های ورزشی، جلسه هم اندیشی توسعه ورزش شهرستان تفرش و رفع موانع و توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان برگزار شد.

بیاتی نماینده تفرش و آشتیان و فراهان در مجلس با اشاره به تأثیرات مثبت ورزش در حوزه فرهنگ و کاهش مشکلات اجتماعی گفت: از جایگاه ویژه خیرین در این حوزه و پتانسیل بالای شهرستان تفرش در جذب مشارکت‌های مردمی باید بهره‌مند شد.

در نشستی که با حضور فرماندار شهرستان تفرش و اعضای ستاد بحران برگزار شد، موضوعات مرتبط با مدیریت بحران و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران‌های احتمالی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

با هدف تبیین پدافند غیرعامل و اهمیت رعایت اصول پدافندی، شورای پدافند غیرعامل شهرستان کمیجان با حضور اعضای شورا برگزار شد.