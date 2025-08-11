به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در هفته دوم مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ دسته یک آذربایجان‌غربی، تیم شهرداری گوگ تپه فردا سه شنبه 21 مرداد از ساعت 17 در ورزشگاه آزادی مهاباد با نماینده محمدیار دیدار می‌کند.

دیروز هم تیمهای فقره قای اگریقاش و هلگورد به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم فقره قای اگریقاش، با یک گل به برتری دست یافت.

این مسابقات در سه گروه شش تیمی و یک گروه پنج تیمی درحال برگزاری است.