به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز جانبازان استان مازندران به مناسبت بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهدای اقتدار در سالن شهید مزدستان شهرستان قائم‌شهر برگزار شد و برترین‌ها برای رقابت‌های قهرمانی کشور معرفی شدند.

در پایان این رقابت‌ها: رحیم ولی‌پور، محمدرضا زارعی، رحیم رضایی و جعفر گراییلی از قائم‌شهر، به همراه میثم قربانی از ساری و جمشید کلبادی‌نژاد از گلوگاه به عنوان قهرمانان و اعضای تیم منتخب تنیس روی میز جانبازان مازندران انتخاب شدند تا در رقابت‌های قهرمانی کشور حضور یابند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، در حاشیه این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات به مناسبت بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهدای اقتدار که در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکایی رقم خورد، برگزار شد و جانبازان عزیز در قالب کلاس‌بندی‌های پزشکی ویژه این رشته به رقابت پرداختند.

دکتر کهنسال افزود: ورزش برای جانبازان یک ضرورت و نیاز جدی است، چراکه با افزایش سن، نقش مهمی در حفظ تعادل، سلامت جسم و ارتقای توان جسمانی آنان دارد. بنیاد شهید برای این منظور با تأمین تجهیزات و همکاری اداره کل جوانان و تربیت بدنی شرایط برگزاری این مسابقات را فراهم کرده است.