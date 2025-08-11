رئیس فدراسیون والیبال در آخرین تمرین تیم جوانان، گفت: مردم می‌خواهند غیرت و تلاش شما را در زمین ببینند و این برایشان از نتیجه مهم‌تر است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین تمرین تیم والیبال جوانان با حضور اصحاب رسانه، امروز (۲۰ مرداد) در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون والیبال برگزار شد.

سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در جمع بازیکنان تیم جوانان، اظهار داشت: شما به عنوان مدافع عنوان قهرمانی کار بسیار سختی پیش رو دارید و از ابتدا هم می‌دانستید که رسیدن به این عنوان دشوار است، اما تلاش کردید و قابل تقدیر است.

وی افزود: بازیکنانی که از سه سال پیش در نوجوانان بودند و آنهایی که از یک سال پیش به تیم جوانان اضافه شدند، با تجربه بیشتری به این مرحله رسیدند و اکنون وقت تجربه‌اندوزی است. همیشه می‌گوییم که نتیجه مهم نیست، هرچند شما باید عنوان قهرمانی را حفظ کنید، اما برای فدراسیون بیش از هر چیز تلاش شما و اعتقادتان به تیم ملی اهمیت دارد.

تقوی گفت: خوشبختانه حال ورزش والیبال بهتر شده و مردم بار دیگر این ورزش را در خانه‌های خود احساس می‌کنند. تغییرات را در خانواده‌ها و شهرهایتان می‌بینید که حاصل تلاش بازیکنانی مثل شماست.

رئیس فدراسیون والیبال افزود: در روز‌هایی که والیبال حال دل مردم را خوب کرد، من شاهد بودم حتی افرادی که شغل دیگری دارند، شب‌ها و صبح‌ها به تماشای بازی‌ها پرداختند و از والیبال لذت بردند. این نشان‌دهنده اهمیت و تاثیر این ورزش است.

وی با اشاره به اهمیت روحیه بازیکنان، گفت: برای من بسیار مهم است که بازی برایتان اهمیت داشته باشد و جوری بازی کنید که مردم بفهمند برد و باخت برایتان مهم است. تجربه شکست و تبدیل آن به پیروزی بخش جدایی‌ناپذیر مسیر موفقیت است. مردم می‌خواهند غیرت و تلاش شما را در زمین ببینند و این برایشان از نتیجه مهم‌تر است.

تقوی افزود: همه تلاش خود را بکار گیرید تا بهترین نتیجه حاصل شود و خداوند هم کمک خواهد کرد. اما بار روانی روی شما نباشد، زیرا مردم انتظار دارند شما بهترین خود را ارائه دهید و مطمئنم شما همین کار را خواهید کرد.