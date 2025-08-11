نمایشگاه «سرزمین مهر» که از ژانویه ۲۰۲۵ در چین به‌صورت تور نمایشگاهی برگزار شده است، پس از برگزاری موفق در سه شهر چین، هم اکنون در موزه شهر نانجینگ، یکی از مهم‌ترین و فاخرترین موزه‌های کشور چین در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نمایشگاه «سرزمین مهر» شامل آثار تاریخی شاخص از موزه‌های رضا عباسی، موزه مقدم دانشگاه تهران، موزه آبگینه، موزه فرش و موزه هنر‌های ملی، پس از برگزاری موفق در شهر‌های چنگدو و گوانجو و نانجینگ، اکنون به موزه شهر نانجینگ رسیده و تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ در این شهر برپاست.

رئیس موزه مقدم و باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه و استقبال مردم چین از این نمایشگاه گفت: با توجه به روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیرینه دو کشور ایران و چین و دوستی و هم‌پیمانی آنها در طول تاریخ، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی دو سویه می‌تواند علاوه بر عمق‌بخشی این ارتباطات تاریخی، آگاهی و دانش مردم دو کشور را از تاریخ، تمدن و فرهنگ یکدیگر ارتقا دهد.

مجید منتظر ظهوری افزود : در همین راستا، نمایشگاه «سرزمین مهر»، که از ژانویه ۲۰۲۵ در چین به‌صورت تور نمایشگاهی برگزار شده است، تاکنون در شهر‌های چنگدو و گوانجو و نانجینگ با موفقیت چشم‌گیری همراه بوده و بازخورد‌های اجتماعی و فرهنگی بسیاری داشته است.

وی گفت : نمایشگاه سرزمین مهر، سفیر فرهنگی ایران، با ۱۵۱ اثر تاریخی شاخص (از موزه‌های رضا عباسی، موزه مقدم دانشگاه تهران، موزه آبگینه، موزه فرش و موزه هنر‌های ملی) شامل اشیای فلزی، سفالی، شیشه‌ای، پارچه، فرش و نقاشی است که در سه ایستگاه موزه‌ای مهم در شهر‌های چانگدو، گوانجو و نانجینگ به نمایش درآمد.

مشاور موزه‌ها و فضا‌های فرهنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود : اشیای تاریخی منتخب نمایشگاه سرزمین مهر، به گونه‌ای گزینش شده‌اند که ابعاد مختلفی از فرهنگ ایران را بازگو کنند و روایتی نو از تاریخ کهن ایران زمین ارائه دهند. در این نمایشگاه از آثاری با نقوش پربسامد استفاده شده است که برخی از این نقوش کهن الگو‌های فرهنگی با پیام‌های جاودانه هستند؛ پیام‌هایی که یادآور پایبندی به عهد و پیمان و دوستی و مهر و محبت است، پیام‌هایی که روایت جاودانگی و ورجاوندی فرهنگ ایرانی است.

منتظر ظهوری گفت: آثار ایرانی نمایشگاه سرزمین مهر در موزه نانجینگ ، بر اساس توالی زمانی به نمایش درآمده است که از بازه زمانی هزاره دوم قبل از میلاد تا دوران قاجار را شامل می‌شود.