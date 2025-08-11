پخش زنده
معاون استاندار کرمان در امور عمرانی گفت: دستیابی به هدف کاهش ۱۰ درصدی تصادفات جادهای بدون اختصاص بودجه و امکانات لازم امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی در نشست شورای ترافیک استان با اشاره به برنامه هفتم توسعه برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جادهای، اعلام کرد: حفظ جان شهروندان در جادهها اولویت است، اما رسیدن به این مهم بدون حمایت مالی و تجهیزات مناسب غیرممکن است.
وی بر لزوم توسعه ناوگان حملونقل عمومی، تقویت تجهیزات راهداری و پلیس راه تأکید کرد و افزود: فقط خواستن کاهش آمار کشتهها کافی نیست؛ باید زیرساختها و اعتبارات لازم نیز فراهم شود.
موسوی همچنین به مشکلات مالی طرحهای ایمنی اشاره کرد و گفت: تبادلات اوراق سهساله، اجرای طرحهای حیاتی مانند آسفالت، خطکشی و نصب تابلوهای هشدار را با مشکل مواجه کرده است.