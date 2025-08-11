رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: موکب داران استان به خوبی به زائران حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ موسی مولاپرست در بازدید از موکب‌های هرمزگان در نجف اشرف و کربلای معلی افزود: ۵۰ موکب با همکاری سه هزار و ۵۰۰ خادم از هرمزگان برای خدمات رسانی به زائران درحال فعالیت هستند.

وی گفت: از این شمار ۱۸ موکب از بندرعباس تا مرز شلمچه و ۳۲ موکب دیگر در شهر عراق است. رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات هرمزگان افزود: از ۳۲ موکب در کشور عراق سه موکب آن در سامرا، کاظمین و نجف به زائران اربعین خدمات رسانی می‌کنند.

مولاپرست گفت: ۵ موکب هم به زئران خانم در شهر عراق خدمات رسانی می‌کند.وی افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد استان هرمزگان موکب‌های اهل سنت در شهرستان‌های بندرخمیر و بندرلنگه است که به زائران حسینی خدمات ارائه می‌دهند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای این رویداد بزرگ به خوبی صورت پذیرفته و تا پایان مراسم اربعین پشتیبانی‌ها ادامه دارد.