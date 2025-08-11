به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی در برنامه زنده منظر با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی برای مرز تمرچین در ایام اربعین حسینی گفت: امسال برای چهارمین سال پیاپی آذربایجان غربی میزبان زائرین اربعین حسینی بود به گونه‌ای که در سال‌های گذشته ۱۸ سایت جدید در خود مرز و مسیر‌های منتهی به مرز تمرچین ایجاد شده بود.

قاسم جلیلی نژاد با بیان این که امسال نیز بهینه سازی سایت‌های ارتباطی و ارتقا آنها در دستورکار قرار گرفت افزود: امسال ۳ سایت سیار نیز در مسیر‌هایی که مشکل ارتباطی وجود داشت مستقر شدند.

او ادامه داد: هم اکنون تمام مسیر‌ها تحت پوشش اپراتور‌های اینترنت هستند و مشکلی از لحاظ ارتباطی وجود ندارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال برای راحتی زائران محترم محلی یکپارچه را برای ارائه کلیه خدمات حوزه ارتباطات در داخل مرز تمرچین در نظر گرفتیم که مجموعه‌های مختلف از جمله پست بانک برای دریافت ارز زائران، خدمات پستی و پست یافته، ایرانسل، همراه اول و مکان ارائه دهنده سیم کار‌های عراقی در آنجا وجود دارد.

۹۰ درصد روستا‌های آذربایجان غربی تحت پوشش اینترنت پرسرعت روستایی

قاسم جلیلی نژاد با بیان این که حوزه توسعه اینترنت روستایی یکی از حوزه‌های است که در سال‌های گذشته مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۸۰ درصد روستا‌ها تحت پوشش اینترنت پر سرعت قرار گیرند که بر اساس آمار امروزه نزدیک به ۹۰ درصد روستا‌ها تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفتند که با این حال ده درصد از برنامه نیز جلوتر هستیم.

او با اشاره به این که در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید بر بهبود کیفیت ارائه خدمات اینترنتی شده است افزود: درحال حاضر ۱۵۰ روستا در استان فاقد پوشش اینترنت هستند و ۳۵۰ روستا نیز پوشش ضعیفی دارند که در مجموع امسال برای ۵۰۰ روستا برنامه پوشش اینترنت داریم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم بالای ۱۲۰روستا در عرض یک سال گذشته تحت پوشش اینترنت پر سرعت در استان قرار گرفتند که تلاش میشود با اولویت روستا‌هایی که فاقد پوشش هستند توسعه ارتباطات در این روستا‌ها انجام گیرد.

توسعه ارتباطات سیار و ثابت شهری برنامه مهم دولت برای ارتقا کیفیت اینترنت پرسرعت

قاسم جلیلی نژاد با اشاره به اجرای دو طرح ارتباطی در حوزه شهری تصریح کرد: توسعه ارتباطات سیار و توسعه ارتباطات ثابت از جمله این برنامه‌ها است.

او افزود: در حوزه اینترنت ثابت که به جهت نبود کیفیت لازم، ۸ و نیم درصد استفاده اینترنت مردم را شامل می‌شود تلاش‌ها برای بهبود کیفیت در حال انجام است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی از برنامه دولت برای توسعه اینترنت ثابت و رقابتی کردن این حوزه گفت و افزود: ارتقا کیفیت اینترنت سیار در سایه رقابتی شدن این حوزه است که اپراتور‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قاسم جلیلی نژاد از اجرای این سیاست در حوزه اینترنت ثابت شهری نیز خبرداد و خاطرنشان کرد: دولت علاوه بر مخابرات برای ۹ شرکت دیگر پروانه و مجوز فعالیت داده است که با رقابتی شدن سرعت بیشتری در توسعه اینترنت ثابت داشته باشیم.

او ادامه داد: در استان نیز طرحی تحت عنوان فیبر منازل و کسب و کار‌ها از دو سال گذشته اجرا می‌شود، تا مردم استان از اینترنت ثابت با کیفیت استفاده کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی تاکید کرد: بالای هزار کیلومتر فیبر نوری در شهر‌های مختلف استان جاگذاری شده که بیشتر شهر‌های بزرگ یا تمام شده و یا در مرحله اتمام قرار دارد.

قاسم جلیلی نژاد با بیان این که با اتمام این طرح به لحاظ ارتقا کیفیت اینترنت ثابت، استفاده مردم از اینترنت ثابت نیز بیشتر می‌شود گفت: در نسل‌های جدید تلفن‌های همراه، باند‌های فرکانسی ۳۶۰۰ و ۳۸۰۰ به دو اپراتور اینترنت سیار واگذار شده و بطبع با این کار سرعت واگذاری نسل‌های پنجم تلفن همراه نیز بیشتر خواهد شد.

او تاکید کرد: ۳۷ سایت نسل پنجم تلفن همراه در استان وجود دارد و به سایت‌های ارومیه نیز تا پایان سال سه سایت جدید نسل پنجم تلفن همراه اضافه شود.

تحقق ده درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از درآمد‌های کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی توسعه اقتصاد دیجیتال را یکی دیگر از سیاست‌های مهم دولت در استان دانست و گفت: اقتصاد دیجیتال سهمی است که از توسعه اقتصادی در حوزه آی سی تی یا فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانیم استفاده کنیم.

قاسم جلیلی نژاد افزود: وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای توسعه کسب و کار‌ها در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند چرا که خیلی از کشور‌ها سهم اقتصاد دیجیتال شان ۵۰ درصد است یعنی نصف درآمد کشور را از طریق اقتصاد دیجیتال تامین می‌کنند.

او با بیان این که در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی نخستین بار در برنامه هفتم توسعه کشور، سهمی را برای اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی کردند تصریح کرد: باید طبق برنامه هفتم توسعه ده درصد از درآمد کشور از طریق اقتصاد دیجیتال تامین شود که امروزه فقط ۴ و نیم درصد از این مهم محقق شده و باید تا پایان برنامه این آمار بیش از دو برابر شود‌

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به این که باید علاوه بر تقویت زیرساخت‌ها، برنامه ریزی‌ها نیز برای استفاده از این زیرساخت‌ها در حوزه کسب و کار‌ها افزایش یابد گفت: طرح ملی ایران دیجیتال نیز برای تحقق همین موضوع یعنی حوزه ارتقا آموزش‌ها برنامه ریزی شده که در قالب اقتصاد دیجیتال اجرا می‌شود.

قاسم جلیلی نژاد افزود: در این طرح سامانه‌ای برای ثبت نام دانش آموزان متوسطه طراحی شده که این دانش آموزان در این سامانه ثبت نام می‌کنند و بعد از آموزش رایگان، مشوق‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده و در این دوره مدرکی هم برای آنها صادر می‌شود.

او تاکید کرد: با این طرح هم استعداد یابی در بین دانش آموزان برای معرفی به شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود و هم برای آنها زمینه اشتغال دیجیتال فراهم می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی تصریح کرد: دانش آموزان می‌توانند از لینک ایران دیجیتال آی سی تی دات آی آر در این سامانه ثبت نام کنند که در سال‌های بعد دوره‌های تخصصی نیز برگزار می‌شود.

تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال استان در آینده‌ای نزدیک

قاسم جلیلی نژاد همچنین از تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال آذربایجان غربی برای ریل گذاری جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در استان خبر داد و تاکید کرد: مجتمعی در این زمینه آماده شده که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد که طبقه‌ای از این مجتمع به پارک فاوا اختصاص داده شده تا یک فضای اشتراکی برای شرکت‌های استارتاپی که تازه به این حوزه ورود کرده‌اند بوجود آید و به دنبال آن، این شرکت‌های کوچک نیز به شرکت‌های بزرگ دانش بنیان تبدیل شوند.