بازیکنان تیمهای تراکتور و استقلال برای حضور در سوپرجام فوتبال ایران مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال استقلال و تراکتور تبریز در حالی از ساعت ۱۹ در سوپرجام فوتبال ایران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم خواهند رفت که با نظر ریکاردو ساپینتو ترکیب آبیپوشان برای این دیدار به شرح زیر اعلام شد:
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، محمدرضا آزادی، رامین رضاییان، علیرضا کوشکی و سامان فلاح.
ترکیب تراکتور:
ادیب زارعی، دانیال اسماعیلیفر، الکساندر سدلار، شجاع خلیلزاده، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکوف، مهدی ترابی، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده و دوماگوی دروژدک.
وحید کاظمی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد.